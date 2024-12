Bahia encaminha a contratação de dupla do São Paulo

No último mês, o Tricolor baiano já tinha iniciado os primeiros contatos e o foco é desembolsar inicialmente 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) pelo brasileiro. O empréstimo terá metas que se forem batidas farão a equipe soteropolitana investir mais 4,7 milhões de euros (R$ 30 milhões) na compra do meio-campista.

O Bahia encaminhou as contratações de dois jogadores do São Paulo para a próxima temporada. Tratam-se de Michel Araújo e Rodrigo Nestor, que devem defender o Esquadrão de Aço em 2025. O intuito é é comprar o uruguaio por 2,75 milhões de euros (R$ 17,3 milhões) e ter o brasileiro por empréstimo. A informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do São Paulo, Nestor, que tem contrato até junho de 2028, tem o desejo de voltar a trabalhar com Rogério Ceni. Com Luis Zubeldía, o jogador perdeu espaço no fim da temporada de 2024 e teve poucas oportunidades.

Para ter Michel Araújo em definitivo, o Bahia pagará 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) e arcará também com uma dívida do clube com o jogador, no valor de 250 mil euros. Dessa forma, o negócio girará em torno de R$ 17,3 milhões.

O uruguaio chegou ao clube no início de 2023, vindo de empréstimo do Fluminense. Em junho de 2024, o São Paulo efetuou a compra em definitivo, mas deve negociá-lo com o Bahia. Por fim, ele soma 88 jogos pela equipe do Morumbis, com quatro gols e cinco assistências no período.