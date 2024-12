Paulinho chora e se declara ao Timão em despedida

Ídolo do Corinthians promoveu jogo festivo na manhã deste sábdo (21), no Canindé, em São Paulo. Relembre a trejetória de Paulinho / Crédito: Jogada 10

O ex-meio campista Paulinho se despediu do futebol neste sábado (21), com grande festa no Canindé. Antes, durante e após a partida, o ídolo do Corinthians reforçou a gratidão que tem pelo clube. Afinal, foi o Timão que o projetou para o futebol mundial. “É um clube que me abriu as portas, que acreditou em mim, que me deu a oportunidade de conquistar títulos importantes, então é o que eu sempre falo, é um clube que admiro, toda a história que vivi aqui, é diferente para mim”, comentou Paulinho, em entrevista à “Band”, que transmitiu o embate.

Paulinho está com 36 anos e começou a carreira profissional em 2006, defendendo o Vilnius, da Lituânia. Depois, passou ainda por Lodz (POL), Osasco Audax e Bragantino até chegar ao Corinthians em 2010. Dessa forma, o agora ex-jogador fez parte e foi um dos protagonistas do Timão campeão brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial em 2012. Ele ainda faturou o Paulista de 2013, antes de se transferir ao Tottenham.

Paulinho defendeu o clube inglês por duas temporadas, antes de se transferir ao Guangzhou Evergrande (CHN). Assim, representou a equipe chinesa entre 2015 e 2020, com uma rápida passagem pelo Barcelona de Messi na temporada 2017/2018. O ex/volante e meia ainda teve uma passagem pelo Ah-Ahli, da Arábia Saudita, antes de retornar ao Corinthians. Assim, Paulinho jogou pelo Timão novamente entre 2022 e maio deste ano, quando fez seu último jogo oficial, mas sem títulos. Ao todo, foram 40 gols em 218 jogos pelo Alvinegro. No entanto, ele conviveu com lesões nos últimos anos. “Os últimos meses não foram fáceis não, não dá para ficar totalmente focado, eu tive que cuidar de outras coisas, da minha vida profissional, emoções familiares, são muitas coisas que acontecem, mas no final o importante é que tudo deu certo”, acrescentou Paulinho.

Paulinho e Seleção Já com a camisa da Seleção Brasileira, Paulinho disputou 56 jogos com 13 gols. Aliás, ele é maior volante-artilheiro da história do Brasil. Inclusive, três desses gols foram em uma vitória sobre o Uruguai por 4 a 1, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa, em 2017. Aliás, Paulinho disputou a Copa do Mundo de 2014 e foi campeão da Copa das Confederações pelo Brasil no ano anterior.