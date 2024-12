Napoli vence e recupera liderança no Italiano

Com assistência de brasileiro, Napoli faz 2 a 1 no Genoa, fora de casa. Agora resta secar os adversários / Crédito: Jogada 10

O Napoli visitou o Genoa e o derrotou por 2 a 1, neste sábado (21). Anguissa e Rahmani abriram fizeram para os napolitanos, enquanto Pinamonti descontou para os donos da casa. O embate foi válido pela 17ª rodada do Italiano, e recolocou os Azuis na liderança do Scudetto. Com o resultado, o Napoli chegou aos 38 pontos, mas é perseguido de perto por Atalanta (37), Inter de Milão (34) e Fiorentina (31), Lazio (31) e Juventus (28). Todos, porém, têm pelo menos um jogo a menos do que o Napoli. O Genoa, por sua vez, é o 14º, com 16 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os napolitanos tiveram grande atuação no primeiro tempo e logo abriram o placar com Anguissa e Rahmani. No entanto, a equipe comandada por Antonio Conte caiu de rendimento na etapa complementar, viu Pinamonti, ex-Internazionale, descontar aos seis.