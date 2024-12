João Victor mostra confiança em trabalho de Carille

Dupla, que se reencontrará no Vasco em 2025, trabalhou junta no Corinthians em 2019 / Crédito: Jogada 10

Um dos principais jogadores do Vasco em 2024, o zagueiro João Victor está confiante que o Cruz-Maltino fará uma grande temporada no ano que vem. Aliás, ele aposta que o técnico Fábio Carille será fundamental para isto. O treinador, vale lembrar, foi anunciado pelo time carioca na última quinta-feira (20), e assinou vínculo válido até dezembro de 2025. João Victor enalteceu a qualidade do seu ex e futuro comandante. Vale lembrar que a dupla trabalhou junta no Corinthians, em 2019. Na ocasião, o zagueiro nem chegou a atuar como profissional, mas foi promovido pelo treinador e fez diversos treinos com o Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sem dúvidas (é diferente para mim). O Carille é um técnico especial para mim. Ele me subiu no Corinthians. Foi meu primeiro contato com um time profissional, embora nem tenha jogado. Era muito imaturo e sou muito grato por tudo que ele fez por mim. Vai chegar para somar, e o Vasco vai fazer uma grande temporada. Estou muito feliz de estar aqui prestigiando o Paulinho”, comentou João, em entrevista à Band, neste sábado (21), dutante jogo de despedida do ex jogador do Corinthians, Barcelona e Seleção.

O Corinthians de Carille terminou campeão paulista e brasileiro de 2017, logo no primeiro trabalho profissional do comandante. No ano seguinte, o Timão conquistou o Paulistão, mas o treinador pediu demissão ao meio da temporada. Retornou em 2019, conquistando o tri estadual. João Victor e Carille, o primeiro encontro João Victor foi alçado ao time profissional naquele mesmo ano, mas só teve oportunidades de atuar profissionalmente em 2020, emprestado para a Inter de Limeira. Depois, teve outro empréstimo, este ao Atlético-GO. João, assim, retornou ao Timão em 2021, onde ficou até a metade 2022. Foram 76 partidas, com uma assistência. Nos dois últimos anos, o defensor passou por Benfica (POR) e Nantes (FRA). Dessa forma, foi comprado pelo Vasco nos últimos dias de 2023. Desde então, são 37 jogos, com um gol e duas assistências.