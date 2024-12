Internacional vai manter Renê e Mercado para 2025

De acordo com apuração da Rádio Gaúcha, o Internacional deve acertar até o fim do ano a renovação do veterano zagueiro Mercado, de 37 anos, e do lateral-esquerdo Renê.

A continuidade de Renê, que chegou em 2022 vindo do Flamengo, estava clara desde as declarações do diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco. Ele disse que o lateral, apesar de perder a titularidade para Bernabei, é um jogador relevante para o grupo.