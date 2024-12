Botafogo negocia empréstimo de Lucas Halter com o Vitória

Zagueiro perdeu espaço no clube carioca e presidente do Vitória acredita que acerto está próximo de acontecer

O Vitória oficializou nos últimos dias uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Lucas Halter e aguarda a resposta do Botafogo. A informação foi publicada pelo ‘ge’ neste sábado (21).

Além disso, no decorrer da semana, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou em entrevista à ‘Central do Mercado’, do ‘ge’, que a contratação estava “muito próxima” de acontecer.