Vasco foi a equipe da Série A com menos contusões em 2024

O Vasco encerrou o ano de 2024 com uma notícia positiva: foi o clube com menos lesões na temporada. Ao todo, registrou 18 contusões em seus jogadores, uma queda de 22% em comparação ao ano anterior, quando 23 atletas se lesionaram.

Em 2024, o camisa 10 Payet foi o jogador que mais enfrentou problemas, com três idas ao departamento médico. Já o meia Paulinho sofreu uma lesão grave em janeiro, em partida contra o Bangu pelo Campeonato Estadual, e ficou fora de ação por 55 jogos.

Todavia, as coxas e os joelhos foram as áreas mais afetadas, com sete casos cada. Ao todo, 15 jogadores desfalcaram o time em pelo menos um jogo oficial devido a problemas clínicos. Payet, por exemplo, sofreu uma lesão no joelho direito, uma contusão de grau 2 na coxa direita e um edema na posterior da coxa esquerda, o que o deixou fora de 12 partidas.

Além disso, cinco jogadores do Vasco precisaram passar por cirurgias em 2024: Paulinho, Jair, David, Guilherme Estrella e Adson. Três deles enfrentaram o mesmo problema: ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Jair e Paulinho perderam praticamente toda a temporada, retornando apenas em novembro e dezembro, respectivamente. Guilherme Estrella, uma promessa da base, sofreu a lesão ainda no primeiro turno e deve voltar entre fevereiro e março de 2025. O levantamento foi realizado pelo Espião Estatístico do portal ge.