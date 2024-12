São Paulo prepara ‘joia’ para ser realidade em 2025

Igão, de apenas 17 anos, já vem treinando com o elenco profissional e pode ganhar mais oportunidades na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo começou a pensar na próxima temporada, já em 2024, muito antes do final do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor aproveitou as rodadas finais do torneio de pontos corridos para ”preparar” o jovem Igão para o ano que vem. O zagueiro, de apenas 17 anos, passou a ser relacionado para jogos, viajou com o elenco profissional e estreou na última rodada contra o Botafogo, no Nilton Santos.

O Tricolor estuda aproveitar mais o jovem defensor, ainda mais com possíveis saídas no elenco em 2025. Assim, o São Paulo decidiu dar mais "experiência" ao garoto, visto como uma das grandes promessas do clube. Apesar de só ter entrado em campo por um minuto contra o Botafogo, na última partida de 2024, Igão começou a treinar com os profissionais para ficar familiarizado com o ambiente e também se acostumar com as viagens.

“Estou muito feliz e realizado de estrear entre os profissionais. Foi um trabalho de muito aprendizado ao longo dos treinamentos e, também, das relações que tive neste ano. Sentir a atmosfera do vestiário, conversar com os atletas mais experientes, participar ativamente dos trabalhos”, disse Igão. A ideia inicial do São Paulo era ter o garoto por pouco tempo no dia a dia do CT. Contudo, o zagueiro começou a se destacar e acabou sendo relacionado para quatro partidas (contra Vasco, Criciúma, Bahia e Athletico). Depois, voltou ao time Sub-17, mas seguiu sendo observado pela comissão de Zubeldía. Igão será realidade no São Paulo em 2025? Apesar de ter apenas 17 anos, ele já se destaca entre os mais velhos. Em 2025, ele está entre os inscritos que vão disputar a Copinha no ano que vem. Apesar de não participar da pré-temporada nos Estados Unidos, o São Paulo estuda ter o garoto no Campeonato Paulista, onde deve começar a competição com um time alternativo.