Próximo do acerto com Paulinho, Palmeiras mira Matheus Pereira, do Cruzeiro

O esforço do Palmeiras pelo atacante Paulinho está próximo do desfecho feliz. Assim, o clube passa a mirar outro alvo do futebol mineiro para reforçar o elenco: Matheus Pereira, do Cruzeiro.

O meia, aliás, é um desejo antigo da diretoria do Verdão, que se movimentou nos bastidores antes da ida para a Raposa. Seu contrato com o clube celeste, aliás, tem validade até junho de 2026, o que torna as tratativas um pouco mais difíceis.