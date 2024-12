Palmeiras lidera ranking de convocações para seleções de base do Brasil pelo oitavo ano seguido

O Palmeiras , pelo oitavo ano consecutivo, foi o clube com mais convocações para as seleções do Brasil nas categorias de base. No decorrer de 2024, entre sub-15, sub-17 e sub-20, o Verdão teve 17 jogadores que defenderam a Canarinho.

O Verdão, em suas categorias sub-20 e sub-17, registraram a maior quantidade de atletas chamados em 2024, com sete em cada. Aliás, o Sul-Americano Sub-15, que ocorreria em 2023, passou para para este ano, com a convocação de jogadores do sub-16.

Dentre os nomes para as seleções de base do Brasil, o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e os atacantes Estêvão e Luighi já jogaram no profissional do Palmeiras nesta temporada. Já o zagueiro Benedetti chegou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

Neste período de oito anos em que o clube lidera o ranking de atletas lembrados para vestir a Canarinho de base, 2018 continua sendo a temporada na qual o Verdão mais teve jogadores convocados. Ao todo, foram 29.