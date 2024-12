Fábio Carille anunciado pelo Vasco; relembre a trajetória do treinador

Nesse sentido, o Cruz-Maltino ajusta os ponteiros para focar nas contratações no mercado, visando qualificar o elenco. Ainda nesta quinta, o clube acertou com o seu primeiro reforço: o zagueiro Lucas Cunha .

Depois da recusa de Renato Gaúcho, que pretende descansar após sair do Grêmio, o Vasco foi ágil no mercado e, na noite de quinta-feira (19), anunciou a contratação do técnico Fábio Carille . Com experiência e estabilidade nos clubes por onde passou, o técnico preenche os requisitos da diretoria de Pedrinho para assumir o cargo em 2025.

O intuito, portanto, era trazer um comandante que desse estabilidade defensiva, um dos problemas da equipe ao longo da temporada, visto que teve a quarta pior defesa do Brasileirão. Tanto que a diretoria tem mapeado o mercado na busca por outros zagueiros, o calcanhar de Aquiles do time em 2024.

Na última temporada, Fábio Carille levou o Santos ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, com 53 jogos, 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. Por outro lado, nunca conseguiu estabelecer uma boa relação com a torcida do Peixe, que mesmo diante da campanha, o chamava de “burro” e estabelecia uma pressão sobre seu trabalho.

Foi auxiliar de Adilson Baptista, Cristovão Borges, Tite e Oswaldo de Oliveira, antes de assumir a equipe. Em 2017, já à beira do campo, conquistou o Paulistão sobre a Ponte Preta. Na sequência, após um primeiro turno invicto, ergueu a taça do Brasileirão no fim da temporada.

Mas foi como treinador que Carille teve mais sucesso, sobretudo no Corinthians, clube no qual teve uma passagem como atleta nos anos 90. Após o fim da carreira, passou a exercer a função de auxiliar-técnico no Grêmio Barueri até chegar ao Timão em 2009.

Primeira vez no Peixe e passagem relâmpago pelo Furacão

No ano seguinte, 2018, ficou com o bicampeonato do Estadual, com um triunfo na decisão sobre o rival Palmeiras, entretanto aceitou a proposta do Al-Wehda, da Arábia Saudita. De volta ao Timão, voltou a conquistar o Paulistão, desta vez sobre o São Paulo, em 2019, mas oscilou no Brasileirão e foi demitido depois da goleada por 4 a 1 para o Flamengo.

Em seguida, se aventurou novamente no futebol árabe, no Al-Ittihad. Assumiu o Santos pela primeira vez em 2020 e ajudou a equipe a permanecer na elite e garantir uma vaga na Sul-Americana. No Estadual do ano seguinte, não resistiu ao revés por 3 a 2 para o Mirassol.

Por fim, teve uma passagem relâmpago pelo Athletico-PR durante 21 dias. Ao todo, foram sete partidas, com três vitórias e quatro derrotas. A direção rubro-negra demitiu o treinador após ser goleado por 5 a 0 para o The Strongest pela Libertadores 2022. Em junho daquele ano, assumiu o V-Varen Nagasaki, antes de voltar ao Alvinegro Praiano.