Cruzeiro pretende apresentar Dudu e Gabigol no estádio do Mineirão

O Cruzeiro planeja um brilhante 2025 e está ativo no mercado de transferências em busca de reforços. Uma das ideias do clube é apresentar os atacantes Dudu e Gabigol no estádio do Mineirão, casa da equipe mineira. Além disso, a diretoria já confirmou as contratações de Christian e Pedrinho, ex-jogadores de Athletico e América Mineiro, respectivamente.

Aliás, a Minas Arena, responsável pela administração do Mineirão, e o Cruzeiro ainda não tenham oficializado, existe a possibilidade de os reforços serem apresentados à torcida no dia 4 de janeiro, com alguns setores da arquibancada abertos para os cruzeirenses.