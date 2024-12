Corinthians não terá Breno Bidon na primeira fase do Paulistão

Meia foi convocado por Ramon Menezes para defender a Seleção Brasileira Sub-20 no torneio Sul-Americano e perderá começo de ano no Timão

Titular da equipe na reta final da última temporada, o meio-campista Breno Bidon deve perder a pré-temporada e a primeira fase do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Isso porque o jogador foi convocado nesta sexta-feira (20/12) para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americana Sub-20.

O torneio vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro na Venezuela. Os jogadores se reapresentaram na Granja Comary no dia 6. Assim, a tendência é que o meia não esteja com o restante do elenco corintiano no começo do Paulistão e perca 10 das 12 rodadas da primeira fase do Estadual.

Antes mesmo da convocação, o estafe de Breno Bidon alinhou com a diretoria do Corinthians a liberação do atleta para o torneio. O meia vê a competição de seleções como uma oportunidade única na carreira. Esta será a primeira competição oficial de Breno Bidon com a camisa do Brasil. Além disso, o Timão vê a oportunidade de valorizar o atleta e vê-lo se tornar um dos principais ativos do clube. Em 2025, o Alvinegro espera faturar R$181 milhões apenas com vendas de jogadores.

Contudo, Bidon deve ser reforço corintiano na Libertadores. Isso porque mesmo que a Seleção dispute à fase final do Sul-Americano, o meia retornaria no dia 16 e o jogo de ida contra o Universidad Central está marcado para o dia 19. Aliás, o jogador já estaria na Venezuela, palco do embate na competição continental.

Além de Bidon, o Corinthians teve o goleiro Felipe Longo convocado para o Sul-Americano Sub-20. Contudo, o arqueiro é o terceiro na linha de sucessão da meta alvinegra.