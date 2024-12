Corinthians anuncia patrocínio para equipe Sub-20

Marca estará presente na camisa do Timão a partir da Copinha e seguirá ao longo da temporada de 2025

A parceria começará na Copa São Paulo de Futebol Júnior , em janeiro. O Corinthians está no Grupo 27, que acontece em Santo André, com o clube da cidade, Porto Velho e Rio Branco-AC. O apoio se estenderá ao longo de toda a temporada na categoria.

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (20) que seu time Sub-20 terá um patrocínio ao longo da temporada 2025. A empresa Perfil Líder, que trabalha com produtos para obras, estampará sua logo nos ombros da camisa dos filhos do Terrão.

“O patrocínio da Perfil Líder é uma honra e uma prova de que os clientes crescem no Corinthians. Em oportunidades anteriores, a Perfil trilhou um caminho de crescimento, que hoje culmina em uma propriedade protagonista do futebol de base. Vamos trabalhar para que história permaneça progredindo”, ressaltou Sandor Romanelli, superintendente comercial do clube.