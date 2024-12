Tolima e Atlético Nacional se igualam em decisão do Colombiano

Confronto em Ibagué teve gol do filho de figura conhecida no Brasil

Mesmo na condição de visitante, foi o time de Medellín que abriu a contagem através de Dairon Asprilla. Aos 35 minutos de jogo, Kevin Viveros ganhou na disputa de corpo da marcação e carregou a bola até a grande área do Tolima. Apesar do chute forte, o goleiro William Cuesta ainda fez a defesa antes de Asprilla, no rebote, mandar pro fundo das redes.

O sobrenome do autor do tento, aliás, remete a uma figura conhecida do público brasileiro. Isso porque Dairon é filho do ex-jogador Faustino Asprilla, de passagens no Brasil por Palmeiras e Fluminense. Além disso, Faustino também tem identificação com o Atlético Nacional, sendo campeão da Libertadores pelo Verdolaga em 1989.

Tudo mudou

No segundo tempo, o cenário mudou drásticamente de figura quando o Atlético ficou com um jogador a menos. Depois de falta dura em Júnior Hernández, na faixa central do campo, Sebastián Guzmán tomou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.

Assim, já necessitado da reação, os donos da casa se atiraram ao ataque e conseguiram, ao menos, igualar as coisas por meio de Gustavo Ramírez. Em uma bonita jogada, o cruzamento na área teve Brayan Gil ajeitando de peito para Ramírez, de primeira, fuzilar a meta do renomado arqueiro David Ospina.