Santos e Giuliano avançam por rescisão contratual

Santos e Giuliano avançaram para assinar um acordo de rescisão contratual entre ambas as partes. O meia pediu para deixar o clube há pouco mais de um mês, mas o Peixe pediu para o jogador reavaliar a decisão, que não deve ser mudada. O documento formalizando o fim do vínculo ainda não foi assinado, mas deve acontecer nos próximos dias.

Giuliano acabou virando um dos símbolos da reconstrução do Peixe durante todo 2024. Ele foi titular em boa parte da temporada e conduziu o Peixe ao título da Série B e também ao vice do Campeonato Paulista. Contudo, o meia também conviveu com lesões durante boa parte do ano. Ao todo, foram 36 jogos e 12 gols marcados.

Mesmo tendo pedido para rescindir com o Santos, Giuliano ainda não definiu seu futuro. O meia tem a intenção de atuar por pelo menos mais uma temporada antes de se aposentar.

Giuliano será uma das muitas saídas do Santos

O jogador deve ser a primeira de muitas saídas no elenco do Santos, que passará por reformulação para 2025. Muitos atletas devem chegar e sair do clube, que promete uma grande reestruturação visando à disputa da Série A no ano que vem. O principal objetivo do Peixe agora é a contratação de um novo treinador. Após a demissão de Fábio Carille, a diretoria procura um novo nome. Luís Castro e Gustavo Quinteros foram as opções iniciais, mas as conversas não evoluíram.