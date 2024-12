Santiago Rodríguez reage publicação sobre interesse do Cruzeiro

O meia Santiago Rodríguez, do New York City, dos Estados Unidos, reagiu ao interesse do Cruzeiro nas redes sociais. O jogador, de 24 anos, curtiu uma publicação no Instagram em que foi citado para chegar à Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, na próxima temporada.

A postagem aconteceu pelo perfil Transfermarkt US com uma arte de Santíago Rodríguez com relação ao Cruzeiro e legenda “RUMOR”. Além disso, vários torcedores pediram a contratação do atleta e alguns marcaram a conta de Pedro Lourenço, dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) cruzeirense.