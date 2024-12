Renato Gaúcho agradece Vasco e Santos, mas destaca: ‘Momento de descansar’

Treinador utiliza redes sociais para dizer que pretende 'recarregar as baterias' antes de aceitar a proposta de algum outro clube / Crédito: Jogada 10

Com o fim da temporada, Vasco e Santos procuraram o técnico Renato Gaúcho visando uma mudança no comando para 2025. No entanto, nenhuma das duas diretorias chegaram a um acordo com o comandante, que agradeceu o contato e destacou que, no momento, pretende descansar. “Quero agradecer às diretorias de Santos e Vasco. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado”, postou nos stories.

Ao longo dos últimos dias, as duas partes conversaram: staff do comandante e a cúpula da diretoria cruz-maltina, encabeçada pelo presidente Pedrinho. No entanto, a pedida salarial estava acima do que o clube queria oferecer no momento.

Após a reunião com Pedrinho, Felipe, Marcelo Sant’Anna, Carlos Amodeo, Renato e seu staff discutiram sobre a possibilidade de assumir a equipe carioca. Entretanto, o treinador pediu algo próximo ao que recebia no Grêmio, o que dificultou qualquer negócio. Além disso, o técnico recusou por motivos pessoais, confirmados com sua postagem. O Peixe procurou o treinador em novembro para substituir Fábio Carille, logo após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o negócio não avançou mesmo com a saída do Grêmio, dias depois.