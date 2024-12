Presidente assegura permanência de atacante titular no Inter: ‘Vai continuar’

Neste cenário, uma possível saída que preocupou os torcedores é o do atacante Borré. Entretanto, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, garantiu a permanência do colombiano para a próxima temporada em entrevista ao canal “Vozes do Gigante”, na última quarta-feira (18).

O Inter divide suas atenções no mercado de transferências em chegadas e saídas de jogadores. A principal preocupação do clube é ter sucesso em qualificar o elenco sem prejudicar ainda mais as suas contas. Tanto que o Colorado também analisa propostas para vender algumas de suas peças e equilibrar sua situação financeira.

O jovem Gabriel Carvalho, lançado no profissional do Colorado por Roger Machado, já desperta o interesse do exterior. Isso porque, segundo o jornalista André Hernan, Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, sinalizou que deseja contar com o meio-campista. O clube, aliás, mostrou estar disposto a enviar uma proposta de 22 milhões de euros (pouco mais de R$ 141 milhões na cotação atual) pelo jogador.

A apreensão da torcida ocorre principalmente por Borré ter se tornado uma peça fundamental no time de Roger Machado. A afirmação de Alessandro Barcellos também evidenciou a necessidade de negociar alguns jogadores. Assim, o planejamento com esta decisão é amenizar os prejuízos financeiros causados pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

“É um momento de especulação do mercado. Começam-se a especular entradas e saídas de jogadores. Não vamos falar sobre suposições, especulações, sondagens. Falaremos sobre coisas que acontecerem. É importante que voltam ao noticiário especialmente jovens da base e a valorização do plantel do Inter. Isso é bom, importante. Temos que tratar com cuidado, com relevância. É de conhecimento de vocês. O Inter tem, no último período, todas as saídas que tiveram, muito positivas do ponto de vista financeiro. Mesmo com dificuldades, vamos tentar manter o elenco. Se tiver que fazer negociação, vamos fazer com termos favoráveis ao Inter”, explicou o presidente.

A comissão técnica do Internacional definiu o retorno do elenco às atividades em 2025. Os atletas, que estão de férias, voltarão no dia 6 de janeiro. O grupo iniciará os trabalhos na parte da tarde, enquanto o técnico Roger Machado e os demais membros da comissão técnica se apresentarão pela manhã. Nos últimos anos, o Colorado tem realizado sua pré-temporada no Centro de Treinamentos Parque Gigante, em Porto Alegre. Além disso, sob o comando de Roger Machado, a comissão técnica ainda avaliará a possibilidade de realizar jogos-treino antes do início do estadual.

