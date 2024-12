Por Wendell, São Paulo oferece lateral da base ao Porto

Tricolor oferece João Moreira, que já foi alvo dos portugueses, para fechar o negócio com lateral da seleção

As duas partes já estão bem encaminhadas quanto às questões salariais e tempo de contrato. Entretanto, o Porto faz resistência para liberar o jogador, que já defendeu a Seleção Brasileira, antes do término de seu vínculo, que vai até a metade de 2025.

O São Paulo fez uma proposta ao Porto para fechar o negócio com o lateral-esquerdo Wendell . Nela, o Tricolor envolve o lateral-direito João Moreira, de 20 anos, formado nas categorias de base do clube e possui cidadania portuguesa. Na ocasião o jogador seria emprestado ao clube português por 18 meses.

A aposta do São Paulo em envolver João Moreira tem relação com um rumor da metade da última temporada. Na ocasião, o Porto fez uma proposta para adquirir o jogador por empréstimo e o Tricolor negou, pois entendia que o lateral era um ativo importante do clube e só saíria por um valor alto.