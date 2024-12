Flamengo muda planos da pré-temporada com nova diretoria

Com a nova gestão, o Flamengo vai encurtar a pré-temporada de 2025. O presidente Bap definiu que o clube fará apenas uma partida nos Estados Unidos. Em coletiva antes da posse oficial, o novo mandatário confirmou volta ao Rio no dia 19 de janeiro logo após a partida diante do São Paulo no dia 19, em Fort Laurendale, na Flórida.