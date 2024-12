Cruzeiro nega interesse em Adryelson, de saída do Botafogo

O clube mineiro passa por uma reformulação e, dessa forma, busca pelo menos dois zagueiros para a próxima temporada no mercado. Porém, ainda segundo Nicola, fontes ligadas à diretoria do Cruzeiro afirmaram que não houve nenhuma negociação, acrescentando que a situação não tinha “o menor fundamento”. Dessa forma, a Raposa vai seguir à procura de jogadores para a posição.

Adryelson é um dos nomes que não vai ficar no Botafogo para a próxima temporada. Assim, o zagueiro foi especulado no Cruzeiro nesta quinta-feira (19). No entanto, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, a Raposa não tem interesse em contratar o jogador.

Por sua vez, Adryelson, que chegou por empréstimo ao Alvinegro para a sua segunda passagem no meio da temporada, vai retornar para o Lyon, da França. Aliás, o jogador alcançou os principais objetivos neste período, que era a conquista de pelo menos um título. Logo, faturou a Libertadores e o Brasileiro.

Ano passado, quando o zagueiro pertencia ao Glorioso, o clube carioca perdeu o título do Brasileirão já na reta final. Assim, Adryelson queria ‘deixar o passado para trás’ e buscar estes troféus, o que fez ele retornar ao clube neste período.

Além de Adryelson, outro jogador que vai sair do clube carioca com destino ao Lyon é Thiago Almada. O argentino chegou ao Botafogo no meio do ano, mas no contrato tinha o acordo de permanência no Rio de Janeiro por seis meses, para depois defender o clube francês.