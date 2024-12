Cruzeiro apoiará Ronaldo Fenômeno na presidência da CBF

O Cruzeiro apoiará seu antigo proprietário, Ronaldo Fenômeno, na disputa pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale ressaltar que o ex-jogador permanece no conselho de administração da Raposa até 2025.

O “GE” foi o primeiro a divulgar a informação. O clube pretende oferecer total apoio para que Ronaldo se torne o principal nome do futebol no país. Aliás, ele já conta com esse respaldo.