Cria do Vasco, Rayan brinca sobre assédio de clubes: ‘Tem um monte’

Um dos maiores ativos do Vasco e promessas da base, o atacante Rayan, que pode ser negociado pelo clube na próxima janela de transferências, falou sobre a possibilidade de deixar o Cruz-Maltino. Ele chegou a São Januário ainda criança e já atuou pela Seleção Brasileira até o Sub-20.

Aliás, nesta quarta-feira (18), o jogador esteve presente no Craque do Amanhã, evento beneficente realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Rayan analisou sua temporada pelo Gigante da Colina.