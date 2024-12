Wellington Rato recebe proposta e pode deixar o São Paulo

O Vitória abriu conversas com o São Paulo pela contratação do meia Wellington Rato. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final de 2026, o que dificulta a negociação, mas há o interesse do atleta em defender o Leão.

O jogador, de 32 anos, foi uma indicação do Thiago Carpini, técnico do clube baiano, que trabalhou com Rato no São Paulo, no início do ano. Foi o treinador que afirmou que há a vontade do meia em ir para o Vitória e destacou características que lhe agradam no atleta.