Vitória de Guimarães x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Conferência. Nesta quinta-feira (19), o Vitória de Guimarães recebe a Fiorentina às 17h (de Brasília), no Estádio Dom Alfonso Henriques, em Guimarães, pela 6ª e última rodada da fase de liga da competição. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e que dependem apenas de suas forças para conquistar a classificação direta para as oitavas de final, uma vez que já estão garantidas ao menos nos playoffs.

Como chega o Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães faz um bom início de temporada sob o comando do técnico Rui Borges, com boas atuações tanto na Liga Conferência quanto no Campeonato Português. Na competição europeia, o time é o vice-líder com quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras rodadas. Assim, a equipe está com a classificação encaminhada para as oitavas de final.

O único desfalque confirmado na equipe é Toni Borevkovic, lesionado.

Como chega a Fiorentina

Por outro lado, a Fiorentina também vive um grande momento na temporada e quer aproveitar a boa fase para conquistar uma vaga direta no mata-mata da Liga Conferência. No momento, o time italiano está na terceira posição, com 12 pontos, e apenas um a menos que o próprio Vitória de Guimarães. Ou seja, um empate fora de casa pode ser suficiente para o time avançar para o mata-mata.