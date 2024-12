Técnico ex-Fluminense, acerta com clube do Chile e disputará a Sul-Americana

Com passagem pelas categorias de base do Tricolor das Laranieiras, Gustavo Leal comandará o Everton a partir de 2025 / Crédito: Jogada 10

O técnico brasileiro Gustavo Leal comandará uma nova equipe a partir de 2025. Após levar o Atlético de San Luis a uma inédita semifinal do Campeonato Mexicano em 2023, ele agora dirigirá o Everton, do Chile. Além da liga nacional, o clube disputará a Copa Sul-Americana em 2025, torneios importantes para sua trajetória. Com um currículo que inclui cinco anos nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, Gustavo Leal participou da formação de grandes talentos recentes do clube carioca. Entre eles estão o volante André (Wolves-ING), o meia Martinelli, e os atacantes João Pedro (Brighton-ING), Evanílson (Bournemouth-ING) e Luiz Henrique (Botafogo).

Entre 2020 e 2022, Gustavo foi auxiliar de André Jardine na Seleção Brasileira, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Depois, acompanhou o técnico rumo ao Atlético de San Luis, filial mexicana do Atlético de Madrid, da Espanha. Agora no Chile, no comando técnico do modesto Everton, o treinador revelou detalhes sobre esse novo desafio e as oportunidades no mercado. “Vejo o mercado sul-americano como uma riqueza futebolística, com grandes oportunidades para desenvolver nosso trabalho. O treinador brasileiro, de modo geral, explora pouco isso. Venho me preparando para essas oportunidades”, afirmou Gustavo Leal.