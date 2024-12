Mateo Ponte classifica o momento que o Botafogo virou a chave em 2024

Lateral alternou titularidade e reserva no Alvinegro, mas esteve presente em partidas importantes, entre elas, contra o Palmeiras, no Allianz

Apesar de não ser titular com frequência, Mateo se destacou nas vezes em que precisou atuar. Ele deixou sua marca contra o Flamengo na goleada por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, ainda no início do returno da competição.

O lateral-direito Mateo Ponte, no Botafogo desde 2023, começou a atual temporada como titular sob o comando de Tiago Nunes. Gradualmente, alternou a titularidade com Vitinho e, nesta quarta-feira (18), destacou a virada de chave do Alvinegro na temporada.

“Pessoalmente, senti algo especial quando vencemos o Palmeiras nas oitavas (da Libertadores). Para mim, o jogo mais difícil foi esse. Se passamos por ele, agora estamos preparados para tudo. Depois veio o São Paulo e vencemos nos pênaltis. Pensei: ‘É nossa, é nossa, é nossa’. Na final, jogamos com um a menos desde os 30 segundos, foi demais”, disse Mateo.

“É uma loucura. Como se vive o futebol aqui, ainda mais vindo do Uruguai, me chama muito a atenção. Às vezes, saio para passear e as pessoas continuam comemorando. Os torcedores me fazem sentir no estádio a todo instante. É muito legal”, completou o jogador em entrevista à imprensa uruguaia.

Curiosamente, Mateo não atuou na final da Libertadores porque foi expulso no segundo jogo da semifinal contra o Peñarol, do Uruguai. Ele e os demais jogadores do Botafogo retornam às atividades no dia 13 de janeiro, tendo o estadual como a primeira competição de 2025.