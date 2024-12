Jovem de tradicional clube do Nordeste sai do coma após acidente

Diego Fernando, atleta da base do CSA, sofreu um acidente de motocicleta junto com um amigo, que não resistiu aos ferimentos

O jovem Diego Fernando, atleta da base do CSA, de Alagoas, saiu do coma após sofrer um grave acidente de motocicleta. De acordo com informação do clube, o jogador foi extubado e respira sem o auxílio de aparelhos. Ele segue internado no Hospital Regional do Norte (HRN), em Porto Calvo.