Globo, ESPN e Cazé TV fazem proposta pela Copa do Mundo feminina

Globo, ESPN e Cazé TV enviaram propostas para transmitir os jogos da Copa do Mundo feminina 2027, que acontecerá no Brasil. O trio agora aguarda a aprovação ou não da Fifa. As vencedoras devem ser anunciadas em janeiro, A informação é de Gabriel Vauqer, do ‘F5’.

De acordo com a publicação, a Globo deseja exibir os jogos tanto na TV aberta quanto no SporTV, seu canal por assinatura. Já a Cazé TV seguirá com programação exibida em suas plataformas digitais.