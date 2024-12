Atlético se reúne com Luís Castro, aguarda resposta e mantém outros nomes em pauta

A conversa seguiu o mesmo formato da realizada com o ex-treinador Gabriel Milito. O clube foi representado pelo diretor de futebol, Victor Bagy, e pelo gerente do CIGA, Rodrigo Weber.

Além disso, a metodologia apresentada de trabalho do CIGA e aspectos históricos do Atlético. Por fim, o clube revelou como chegou ao nome de Luís Castro.

Se Luís Castro responder negativamente, o clube tem outros dois nomes em vista para conversar nos próximos dias. No entanto, esses nomes permanecem em completo sigilo.

O Jogada10 apurou que o próximo treinador a ser procurado pelo Atlético é Cuca. Embora não seja uma unanimidade dentro do clube, o técnico é visto com bons olhos por diversos motivos. Ele é o mais vitorioso da história do Galo, com conquistas como a Copa Libertadores (2013), além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2021.

Outro ponto positivo para Cuca é sua habilidade em formar elencos e seu vasto conhecimento de mercado. A reportagem apurou também que Cuca está disposto a retornar ao Atlético e iniciar o trabalho em 2025. O Galo, porém, não divulga qualquer informação sobre o assunto.