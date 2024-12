Após recusa ao Fluminense, Pitta fica próximo de acerto com Bragantino

Paraguaio deve ser o novo reforço do Massa Bruta. Negociação indica possível saída do artilheiro do Brasileirão

Um dia após o Cuiabá recusar a proposta do Fluminense, o atacante Isidro Pitta deve ser o novo reforço do Bragantino para 2025. O clube paulista deve contratar o paraguaio por uma quantia próxima a R$ 30 milhões, com bonificações ao longo da temporada previstas no contrato. Assim, o Massa Bruta supera a concorrência do Tricolor e também do Bahia.

Pitta foi o grande destaque do Cuiabá em 2024. Mesmo com o rebaixamento, o paraguaio chamou a atenção com 21 gols marcados em 61 partidas. Suas boas atuações lhe renderam três convocações para a Seleção Paraguaia no segundo semestre. O atacante tem contrato com o Dourado até 2026, mas a queda para a Série B e a valorização do atacante no mercado favorecem a negociação.