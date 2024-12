Vasco pode interromper empréstimo de Emerson Rodríguez

O atacante Emerson Rodríguez não deve permanecer no Vasco para 2025. Emprestado pelo Inter Miami (EUA) até maio do ano que está por vir, o jogador não se encaixa nos planos da diretoria.

Emerson chegou em julho deste ano proveniente do time do Messi para um empréstimo até maio. No período, realizou apenas 22 jogos, três gols e uma assistência. Além disso, foi pivô de polêmicas, sendo preterido da lista de relacionados por punição disciplinar, por exemplo.

Mesmo sem uma comissão técnica definida para 2025, a diretoria não conta mais com o ponta de 24 anos. A posição, aliás, é vista como uma das mais importantes para reforços na próxima temporada. Isso porque o time conta apenas com David e Jean David para o setor.

O primeiro, porém, só volta em pelo menos seis meses por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do LCA). O segundo, por sua vez, não goza de prestígio junto à torcida, mas possui contrato e deve permanecer.