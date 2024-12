Sem espaço e problemas extracampo: John Kennedy se aproxima do adeus ao Fluminense

Após gol do título da Libertadores 2023, atleta vê carreira no Tricolor mudar da água para o vinho e está perto do Pachuca, do México

No entanto, um ano se passou desde o momento de glória e tudo mudou da água para o vinho. Sem espaço sob o comando de Mano Menezes e depois de acumular problemas extracampo, o jogador tem negociações avançadas para defender o Pachuca, do México, finalista da Copa Intercontinental, por empréstimo

O ano de 2023 foi mágico na carreira de John Kennedy, do Fluminense, com o gol do título da Libertadores em pleno Maracanã, diante do Boca Juniors. O atacante também estufou a rede do Al Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes, e parecia ter uma nova temporada promissora.

Diante da ambição do Tricolor em buscar novos nomes para o setor ofensivo, a saída de John Kennedy se torna necessária. Afinal, o atleta almeja novos ares para desenvolver e mostrar seu futebol fora do Brasil. O presidente Mário Bittencourt confirmou a negociação na coletiva desta segunda-feira (16).

“Nós temos uma proposta de empréstimo do Pachuca do México. É uma proposta interessante para o clube e para ele. O staff dele conversa com o clube. A tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que ele precisa buscar novos horizontes, que precisa buscar um novo caminho para abrir espaço para outros”, afirmou.

No início de 2024, o atacante chegou a disputar o Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23 e ser o décimo segundo jogador do esquema de Diniz no Fluminense. Em abril, todavia, começaram os atos de indisciplina, quando ao lado de Kauã Elias, Arthur e Alexsander, foi afastado por ter convidado mulheres para a concentração.

A partir desses problemas, o atacante não conseguiu mais render em campo, mesmo quando Diniz ainda estava no comando. Com a saída de um treinador que lhe deu respaldo, as chances ficaram cada vez mais escassas, com a chegada de Mano Menezes. Algo que culmina agora com o empréstimo para o Pachuca, com valores perto dos R$ 40 milhões.

Na reta final do Brasileirão, inclusive, o treinador decidiu “dar férias” antecipadas para alguns jogadores, e John Kennedy foi um deles. Ele, então, ficou de fora do momento decisivo do campeonato, quando o Fluminense garantiu a permanência na Série A e uma vaga na Sul-Americana 2025.

