Jornalista diz que São Paulo sondou Dybala; clube descarta negociação

No planejamento para a próxima temporada, o São Paulo teria sondado a situação de Paulo Dybala para reforçar a equipe. O jogador de 31 anos está com seu contrato junto à Roma perto do fim e, portanto, o Tricolor paulista viu com bons olhos a possibilidade.

A pesquisa aconteceu após o time paulista receber uma sinalização de um parceiro comercial disposto a arcar com o salário de um nome de peso. Com a pesquisa no mercado, chegaram ao nome do meia argentino. As informações são do jornalista André Hernan, no site Uol.