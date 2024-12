Flamengo envia mensagem a Vini Jr, eleito melhor jogador do mundo

Rubro-Negro parabeniza o atacante pela premiação, nesta terça-feira, pelas redes sociais: 'Seus sonhos são nossos sonhos' / Crédito: Jogada 10

Vini Jr, jogador do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada em Doha, no Qatar. O Flamengo, clube que revelou o atacante, fez uma homenagem ao rubro-negro nas redes sociais e ainda enviou uma mensagem. Vini,

Ao receber o prêmio, Vini Jr também citou o Flamengo na premiação. Durante sua passagem pelo Mais Querido, ele, aliás, ajudou o clube a conquistar o Campeonato Carioca daquele ano. No total, Vini, por fim, disputou 70 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 14 gols, além de distribuir cinco assistências. “No final, não posso deixar de agradecer o Flamengo, que foi o clube que me colocou nos campos, nas ruas de onde eu cheguei até aqui sou grato ao Flamengo. E agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que vem torcendo por mim e me dando muita força para eu poder seguir na minha luta”, disse, assim, o jogador.

O brasileiro, afinal, se destacou pelo clube merengue na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, ele, aliás, balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências. Por fim, ele marcou o gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

Nascido, criado e condecorado vestindo vermelho-e-preto. Dividimos o Manto, os ídolos, as arquibancadas; as angústias e as festas. Nosso. Te ver é nos vermos. Seus sonhos são nossos sonhos. Suas lutas são nossas lutas. Suas conquistas são nossas conquistas. Meu Garoto do Ninho, você representa ao máximo todos os valores de quem acredita e defende o Flamengo: amor pelo esporte, raça até a última gota de suor, alegria nas conquistas, sangue nos olhos contra as injustiças e força nas adversidades. Vibração em cada vitória, dentro e fora de campo – e você vence MUITO, moleque!