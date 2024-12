Braz descarta motivação política e esclarece por que Flamengo não negociou Gabigol com Palmeiras

Além do caso de Gabi, o ex-VP de futebol do Rubro-Negro também abriu o jogo sobre a pressão para saída de Rogério Ceni antes do título de 2020 / Crédito: Jogada 10

Gabriel Barbosa está a 14 dias de se tornar oficialmente ex-jogador do Flamengo, visto que seu vínculo tem vigência até 31 de dezembro. Contudo, a saída do ídolo poderia ter ocorrido há quatro meses, em agosto, quando o Palmeiras fez proposta ao Rubro-Negro pelo atacante. E, segundo Marcos Braz, VP de futebol do clube, a transferência não ocorreu devido à Libertadores da América. Antes de deixar definitivamente a pasta, Marcos Braz decidiu abrir o jogo sobre assuntos polêmicos dos últimos seis anos da gestão Rodolfo Landim. O tema Gabigol, evidentemente, fez parte da pauta promovida pelo apresentador Benjamin Back no podcast ‘Benja Me Mucho’.

Braz recordou a investida do Alviverde em Gabigol no meio do ano e esclareceu a razão para o insucesso do negócio. "Caímos no mesmo lado que o Palmeiras na Libertadores. Eu falei de maneira educada que o Flamengo, para o Palmeiras, não liberava". Por fim, o ex-VP descartou motivação eleitoral: "Não procede informação que seja por problema eleitoral".

O sorteio do chaveamento do mata-mata da Libertadores colocou Flamengo e Palmeiras do mesmo lado. Sendo assim, havia possibilidade de confronto entre as equipes nas quartas de final da competição. Rogério Ceni O técnico Rogério Ceni, último campeão do Brasileiro pelo Flamengo, também entrou em pauta durante a entrevista. Braz recordou a – conturbada – passagem do treinador, que sofreu bastante pressão por saída e chegou, inclusive, a pedir demissão em mais de uma oportunidade. “Rogério Ceni me pediu duas vezes para ser demitido antes de ser campeão brasileiro. Duas vezes no vestiário. Flamengo não tinha sido campeão de nada com ele, a gente estava no Brasileirão, que se estendeu para o outro ano (2021)”, e continuou: