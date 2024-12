Betinho Marques – Exclusivo: Atlético e Gilberto Silva celebram acordo

Clube mineiro e o ex-jogador se acertam em ação judicial e fecham imbróglio que durava quase uma década / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 17/12, se celebrou, um acordo quase decenal entre Atlético e o pentacampeão Gilberto Silva. O débito será pago pelo Galo de forma parcelada e cifras giram na casa de R$ 600 mil. O imbróglio Atlético e Gilberto Silva Campeão da Libertadores em 2013, Gilberto Silva teve um problema no joelho que o impediu de dar prosseguimento à carreira após 2015. Sentindo-se desamparado pelo clube naquele momento, Giba tentou acordos internos mas não obteve êxito. Diante disso, o volante campeão da Libertadores de 2013 entrou com uma ação trabalhista. Nela pleiteou direitos daquele período e isso englobou outros pontos além da lesão.

O processo seguia e, em primeira instância, houve decisão em 2019, rejeitando alguns pedidos de Gilberto. Mas acolhendo outros como, por exemplo, o reflexo dos direitos de imagem nas verbas rescisórias. Na época, Giba ganhava cerca R$ 130 mil por mês, com fatias divididas em CLT e imagem. Após isso, houve novo recurso do volante no Tribunal do Trabalho (segunda instância) que condenava o Atlético a pagar R$ 300 mil. No entanto, até dezembro de 2022, não houve movimentação.

O início da resolução do ‘problema’ Demonstrando imenso carinho ao Atlético no PodFalaGalo 34, Gilberto Silva disse que sentiu muito a perda do joelho para realizar o seu ofício, mas que gostava tanto do Galo que divulgava o clube sempre, inclusive no exterior. Giba confidenciou que se estava disposto a resolver tudo em cinco minutos, desde que o clube o ouvisse. E que, se na época fez algo (entrar na Justiça), foi por ter a sensação de que a diretoria não o prestigiou. “Se a gente conversar, em cinco minutos resolvemos tudo. Não me orgulho de ter uma questão não solucionada com o Galo”, ponderou o volante na entrevista do PodFalaGalo em setembro de 2023. Martelo batido Depois de um ano, após alguns diálogos entre as partes, Gilberto e Atlético celebraram hoje (17), um acordo definitivo para o caso. Os valores, conforme apurado pelo FG, estão na casa de R$ 600 mil e as cifras serão pagas de forma parcelada.