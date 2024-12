Artur Jorge garante: ‘Meu futuro é Botafogo. Tenho contrato’

Técnico do Alvinegro é alvo de clubes do Oriente Médio. Glorioso pretende renovar e aumentar multa rescisória de treinador

O futuro de Artur Jorge no Botafogo vem sendo uma questão nos últimos dias. O treinador, por sua vez, garantiu que fica no Alvinegro e esse vai ser o seu futuro, uma vez que tem contrato até 2025.

Vale ressaltar que o técnico é alvo de clubes do Oriente Médio e ainda terá uma conversa com John Textor, acionista majoritário da SAF do clube.

Artur Jorge, portanto, foi condecorado em Portugal com a Ordem do Infante, dada pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, nesta terça-feira (17). Assim, o treinador falou sobre como foi o seu desafio no Glorioso.

“No momento em que abracei este projeto, este desafio que me foi colocado pelo Botafogo, parti com muita ambição e determinação de poder ter sucesso. Mas superou todas as minhas expectativas. Fui para um campeonato extremamente competitivo, que exige muito do trabalho que temos de ter enquanto treinador, do ponto de vista da equipe, de jogos, do número de competições. Mas foi também uma prova de superação, para podermos ter a consistência necessária para poder vencer um Brasileirão, a capacidade e a coragem para podermos sair vencedores da Libertadores, onde todos os jogos foram de um grau de exigência alto. Acaba por ser um resultado feliz para mim. Chegar hoje e ter este reconhecimento do país é ainda mais importante.”, afirmou.