Artilheiro do Shenhua na AFC, brasileiro fala sobre disputa de sua primeira competição internacional

O atacante André Luis começou a disputar neste ano sua primeira competição internacional na carreira. Camisa 9 do Shanghai Shenhua, o brasileiro tem se destacado na AFC Champions League e é o artilheiro do time no torneio, com quatro gols em seis jogos.

Feliz com o rendimento, André celebrou a oportunidade de participar da AFC e ressaltou que espera dar sequência à boa fase nas próximas rodadas do campeonato.