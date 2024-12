Porto vence Estrela Amadora e assume vice-liderança do Português

O Porto segue na briga pela liderança do Campeonato Português 2024/25. Nesta segunda-feira (16), a equipe venceu o Estrela Amadora por 2 a 0, no Estádio do Dragão, em partida válida pela 16ª rodada da liga nacional. Nico González e Gonçalo Borges, um em cada tempo, confirmaram a vitória dos donos da casa. Além disso, os visitantes tiveram Danilo Veiga expulso, aos 29 minutos do segundo tempo, o que dificultou ainda mais a situação do time.

Dessa maneira, o Porto voltou a vencer na competição após empate por 1 a 1 contra o Famalicão, na 15ª rodada, e subiu para a vice-liderança, com 34 pontos, apenas dois a menos que o líder Sporting.