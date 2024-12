Pai de Gabigol projeta volta do atacante ao Flamengo: ‘Voltaremos a sorrir juntos’

Valdemir Silva agradece carinho dos torcedores redes sociais e indica possível retorno do atacante ao Rubro-Negro no futuro

Gabigol já se despediu do Flamengo e não vai seguir no clube para a próxima temporada. No entanto, o atacante ainda não confirmou o seu destino. Assim, o pai do jogador, Valdemir Silva, mandou uma mensagem para a torcida e projetou a volta do camisa 99 no futuro.

No jogo de despedida de Gabigol do Flamengo, o pai do atacante também cravou o futuro retorno do filho. Enquanto o jogador se preparava para tirar foto com as taças conquistadas pelo Flamengo, Valdemir apontou para as arquibancadas e disse: “A gente vai, mas a gente volta”.

Além do pai, Gabigol também já reafirmou que pode voltar algum dia para o Flamengo. Todavia, desde 2019 no Flamengo, Gabigol conquistou inúmeros títulos. No entanto, sentiu-se desvalorizado pela diretoria rubro-negra e encerra, ao final deste ano, sua trajetória no clube carioca.