O sobe e desce do preço de mercado dos jogadores do Botafogo

Cerca de três meses separam o fechamento da última janela de transferências até o fim de uma temporada extremamente vitoriosa para o Botafogo, com o título inédito da Copa Libertadores e o primeiro caneco do Campeonato Brasileiro em 29 anos. Assim, neste curto período, alguns jogadores do elenco alvinegro tiveram um aumento substancial no valor de mercado.

Quanto vale, agora, a dupla Luiz Henrique/Igor Jesus? Nomes que pintaram, aliás, em convocações da Seleção Brasileira. E Savarino? Um jogador discreto, mas extremamente decisivo. John, que fechou o gol, custa quanto para tirá-lo do Mais Tradicional? Almada continua sendo o mais caro da turma? E os coadjuvantes?