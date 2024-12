Mesmo com derrota, LDU é campeã no Equador

Dianteira aberta no confronto de ida teve peso determinante contra o Del Valle

A LDU confirmou seu favoritismo e no jogo decisivo, contra o Independiente del Valle , ficou com o título do Campeonato Equatoriano mesmo perdendo por 1 a 0. Isso porque, no primeiro encontro, os capitalinos venceram por 3 a 0.

Depois de tamanha goleada na ida, o IDV precisava exercer pressão para, rapidamente, se recolocar de maneira mais impositiva na disputa da taça. Não por acaso, a estatística final do duelo exibiu 25 finalizações do Del Valle contra somente quatro da Liga.

Apesar do exaustivo número de tentativas e a posse de bola que chegou a 73%, as coisas não funcionavam para os anfitriões. Aliás, em duas oportunidades claras, a LDU não deixou o marcador global maior, ainda na primeira etapa, graças a Guido Villar. Nas escapadas de Gabriel Villamil e Jhojan Julio, o arqueiro argentino fez intervenções determinantes para manter o placar zerado no Estadio Banco Guayaquil.

Do lado da Liga de Quito, o experiente Alexander Domínguez também teve papel importante na proteção da meta com defesas de alto nível. Já nos acréscimos da segunda etapa, Luis Zárate até descontou ao completar cruzamento rasteiro de Michael Hoyos, vindo da primeira trave. Contudo, não foi suficiente para evitar que o resultado do confronto de ida tivesse peso suficiente para sacramentar a LDU como campeã.

Desse modo, a LDU se colocou na posição de Equador 1 quando se olha para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025. Por sua vez, o Independiente del Valle está no posto de Equador 2. Ambos disputam a competição continental já na fase de grupos.