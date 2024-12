Mário admite sonho por Richarlison no Fluminense: ‘Tottenham está disposto a ouvir’

Presidente do Tricolor esbanja otimismo em um final feliz na negociação para repatriar atacante, de 27 anos, na temporada de 2025

“O Tottenham respondeu que está aberto a oferta. Mas que momentaneamente não tem interesse em se desfazer do atleta. Mas está disposto a ouvir. Estamos também conversando com o atleta para saber se ele tem interesse em voltar”, disse.

Um dos grandes sonhos do Fluminense para a temporada 2025 é repatriar Richarlison , que teve uma passagem pelo clube entre 2016 e 2017. Durante a coletiva de imprensa, o presidente Mário Bittencourt, admitiu que tem interesse no atleta e esbanjou otimismo para um possível final feliz.

“O que tem de concreto, é que a gente manifestou interesse formal no Richarlison. A gente sabe da dificuldade de trazê-lo. Mas acreditamos que ele pode querer estar próximo da Seleção Brasileira, voltar para casa, para o clube onde ele se destacou. Tenho uma relação próxima dele. Era o vice-presidente de futebol quando ele chegou”, completou.

Vale lembrar que em julho, o presidente Mário Bittencourt já havia revelado o desejo de contar com o atacante, de 27 anos, em outro momento de sua gestão. Agora, a procura foi formalizada, porém ainda sem uma resposta oficial.

O Tottenham, por sua vez, pagou cerca de 50 milhões de Libras em 2022 para contar com o atacante (na época, a cotação era de R$ 315 milhões). Somado a esse valor, ainda teve 10 milhões de libras de bônus adicionais futuros, com contrato até junho de 2027.

“Todos os jogadores que pensamos em trazer na gestão, sempre fomos otimistas. Especialmente do ponto de vista de carreira. Sei que são situações distintas, mas Marcelo, Fred, Thiago (Silva), eram aquisições que não precisamos desembolsar. Só salário. Mas acreditamos no projeto do Mundial de Clubes”, frisou.

“Nosso otimismo está em oferecer ao atleta um projeto em que ele possa recuperar seu brilhantismo. As suas conquistas pessoais. Não há nenhuma negociação financeira em andamento. Se tiver, temos ativos interessantes, especialmente jovens. Isso pode entrar como parte de operação. Não falamos de nome nenhum, não há nada de concreto, mas os clubes ingleses vira e mexe procuram nossos jovens. Podemos falar de preferência, prioridade para o futuro, mas ainda é muito embrionária”, finalizou.