Juventus x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam, nesta terça-feira (17), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Itália 2024/25 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Copa Itália 2024/25. Nesta terça-feira (17), Juventus e Cagliari se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da competição mata-mata. O duelo acontece no Allianz Stadium, em Turim, e quem vencer garante a classificação para as quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Juventus A Velha Senhora vive um momento ruim na temporada, onde não conseguiu apresentar boas atuações nos últimos jogos. Além disso, a equipe vem de um empate diante do Venezia, lanterna do Campeonato Italiano, que marcou o quarto jogo consecutivo sem vitória da Juve no Calcio. No entanto, a equipe venceu o Manchester City na última rodada da Champions e quer se inspirar neste duelo para seguir viva na Copa Itália. O técnico Thiago Motta volta a beira do campo após cumprir suspensão na última partida e deve promover algumas mudanças no time. Isto porque Douglas Luiz e Nico Gonzalez, recuperados de lesão, devem começar entre os titulares. Dessa forma, nomes importantes como Manuel Locatelli, Mattia Perin, Francisco Conceição e o artilheiro Dušan Vlahović devem ficar no banco de reservas.

As baixas confirmadas na Juve ficam por conta de Arkadiusz Milik, Juan Cabal e Bremer, lesionados, enquanto Andrea Cambiaso e Jonas Rouhi serão reavaliados antes do jogo para saber se terão condições. Como chega a Cagliari Por outro lado, a Cagliari vai tentar surpreender Juve para conquistar uma classificação histórica para as quartas de final da Copa Itália. No entanto, o principal objetivo do clube nesta temporada é se manter na elite do futebol italiano. Apesar de ter praticamente todos os jogadores à disposição, existe a possibilidade do técnico Davide Nicola utilizar uma escalação mista para preservar jogadores de olho na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano.