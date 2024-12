Fluminense não irá renovar com Felipe Melo para a temporada 2025

Felipe Melo não será jogador do Fluminense na próxima temporada, em 2025. Sendo assim, o presidente do clube, Mário Bittencourt, confirmou que o zagueiro, que foi campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Tricolor, não terá seu contrato renovado.

“Sobre Felipe Melo, já conversamos que não segue como atleta do Fluminense. Muitas vezes falta gratidão. Temos que ter gratidão por quem passa e ajuda nos resultados. Tenho muita gratidão pelo Felipe Melo e acho que a torcida tem também. Ele está fora do Brasil, vamos ter um jantar quando ele voltar”, disse.

‘Pode ser que fique aqui em outra função, um estágio, fora do departamento de futebol. Não sei ainda o que ele decidiu, se ainda vai seguir jogando. Como gratidão, temos uma conversa marcada para definir. Mas dentro do campo eu posso afirmar que ele não segue para 2025 “, completou.

Apesar da saída, o defensor tinha o desejo de permanecer no clube para a disputa do Mundial de Clubes. Mesmo com o papel de liderança em campo, Felipe não teve uma boa sequência em 2024. A tendência, aliás, é que ele tenha uma proposta para permanecer no clube em outra função quando pendurar as chuteiras.