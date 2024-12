Fluminense faz proposta pelo goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória

Arqueiro se destaca desde 2023 com a camisa do Leão; equipe baiana deve fazer contraproposta ao Fluminense

Segundo informações do jornal “A Tarde” desta segunda-feira (16), o Rubro-Negro estuda a oferta e deve realizar uma contraproposta ao Fluminense. Ainda não há, assim, definição entre as partes, tampouco valores divulgados.

Buscando se reforçar para 2025, o Fluminense realizou proposta pelo goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. A proposta é por uma transferência em definitivo por parte do arqueiro de 26 anos.

Já segundo a “Itatiaia”, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que recebeu proposta pelo goleiro.

“Chegou uma proposta para Lucas e estamos analisando”, disse o mandatário.

Arcanjo é dos principais jogadores do Vitória, conquistando o título da Série B de 2023, além do Campeonato Baiano de 2024. Assim, ele tem 176 aparições com a camisa do time nordestino. Só nesta temporada foram 40 jogos pelo Leão.