Flamengo define presidente do Conselho Deliberativo em eleição nesta segunda, na Gávea

Saiba tudo sobre os candidatos à presidência do CoDe e as eleições que ocorrem entre 8h e 21h, na Gávea, sede do clube, na Zona Sul do Rio

Ocorre nesta segunda-feira (16), entre 8h e 21h, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, a votação para presidência do Conselho Deliberativo (CoDe) do Flamengo. Dois candidatos concorrem ao pleito para o próximo triênio (2025-2027): Álvaro Ferreira e Ricardo Lomba. O segundo faz parte da chapa de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sucessor de Rodolfo Landim no cargo mais alto do Rubro-Negro.

A pesquisa espontânea indica vitória de Lomba com 76,7% dos votos, enquanto a estimulada o coloca com 82,3% das intenções. Álvaro acumula 2,9% em ambas consultas – ou seja, porcentagem inferior aos que não opinaram no estudo.

Ricardo trabalha como Inspetor Chefe do Departamento Alfandegário do Rio de Janeiro, na Receita Federal, em sua área profissional.

Lomba participou como vice-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo entre 2017 e 2018 – ano este que também atuou como VP de futebol da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O candidato da chapa ‘Tua Glória é Lutar’ também concorreu à presidência do Rubro-Negro em 2018, mas acabou derrotado no pleito por Rodolfo Landim.

A Chapa apoiada por Bap concorre com Ricardo Lomba à presidência e Silvio Bastos Araújo como vice. A dupla também recebeu anuência de Maurício Gomes de Mattos (MGM), adversário de Luiz Eduardo Baptista na última eleição presidencial do Flamengo.

O vencedor das eleições à presidência do Conselho Deliberativo ficará sob responsabilidade das aprovações de contratos de patrocínios e uniformes, por exemplo. Além disso, a avaliação do balanço financeiro anual e a execução de orçamentos aprovados em reunião também figuram entre suas atribuições no clube.

Leiloeiro público há 22 anos, Álvaro não possui participações em cargos políticos do Flamengo no passado. O administrador, porém, já ocupou o cargo de relator da Comissão do Estatuto no Conselho Deliberativo.

Já a chapa de Álvaro Ferreira tem Rodrigo Gama, filho do Maestro Júnior, como vice-presidente e recebe apoio de Rodrigo Dunshee. Apesar do suporte de membros que concorreram às eleições do Flamengo como situação, o lançamento da candidatura não partiu do atual presidente. Rodolfo Landim, aliás, cogitou concorrer ao cargo mais alto do CoDe.

Controle de títulos e mudanças no estatuto serão outras atribuições do presidente. Essa, aliás, tem ligação direta com a promessa da gestão Bap em reduzir o número de vice-presidências no Flamengo e profissionalizar o maior número de áreas do clube. Para isso, será necessária aprovação do CoDe.

As eleições ocorrem até às 21h, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, na Gávea, sede do Flamengo.

