Corinthians ganha ajuda de site de acompanhantes para contratar Pogba

O Corinthians ganhou um aliado para a contratação do francês Paul Pogba. A Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes, demonstrou interesse em investir no clube para a contratação do meia. Assim, as chances do atleta atuar no Timão crescem.

De acordo com informações do “Portal Léo Dias”, um e-mail foi enviado pela startup ao Corinthians. A proposta é de R$ 3 a 4 milhões mensais, valor que iria viabilizar a contratação do astro francês.